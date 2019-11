Cidades Motociclistas respondem pela maior parte das indenizações do DPVAT Nos últimos dez anos, 250 mil motociclistas se acidentaram e ficaram inválidos, com sequelas permanentes que os impedem de trabalhar

Nos últimos dez anos, uma média de 460 mil vítimas ou parentes de pessoas mortas em acidentes de trânsito puderam contar com o pagamento do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) por ano. A maior parte desse total, 250 mil, foi de motociclistas que se acidentaram e ficaram inválidos, com sequelas permanentes que os impedem d...