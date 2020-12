Cidades Motociclistas ficam feridos em dois acidentes em Goiânia Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para os locais e socorreram as vítimas

Dois acidentes, na manhã desta quinta-feira (10), foram registrados em Goiânia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram as vítimas. No primeiro, um motociclista de aproximadamente 25 anos perdeu o controle do veículo e bateu em um carro, na avenida Gonzaga Jaime, na Vila Redenção. Há suspeita que o rapaz fraturou o braço. O segundo acidente envolv...