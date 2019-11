Cidades Motociclista sofre acidente ao ir buscar namorada que fazia Enem em Goiás Jovem foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia

Um motociclista, de 24 anos, ficou ferido, na tarde deste domingo (10), no Parque das Laranjeiras, em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. O ferido estava indo buscar a namorada, que fazia a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a uma quadra do local do acidente. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima pilotava uma mo...