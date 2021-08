Cidades Motociclista perde o controle, colide contra poste e morre em Goiânia Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte

Um motociclista, de 26 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (13) após bater em um poste na Avenida T-2, no setor Coimbra, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o rapaz seguia no sentido setor Coimbra - Bueno quando perdeu o controle da direção, subiu na calçada e colidiu contra o poste. A vítima caiu na calçada ao lado do poste e a mo...