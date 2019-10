Cidades Motociclista perde controle de veículo e invade lanchonete em Formosa Motociclista ficou gravemente ferido e uma parede do estabelecimento acabou desabando parcialmente

Um motociclista ficou gravemente ferido, na noite de sábado (12), ao perder o controle do veículo e invadir uma lanchonete, na Avenida Anhanguera, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o homem estava em alta velocidade e quando chegou no cruzamento com a Rua Ângelo Chaves passou direto e bateu contra a parede do est...