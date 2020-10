Cidades Motociclista morre em Goiânia após colidir frontalmente com ônibus, no setor Jardim Abaporu A empresa ainda repassou informações da perícia da Polícia Civil, afirmando que a vítima trafegava no sentido contrário da via, quando invadiu a pista onde estava o ônibus

Um motociclista morreu na noite de sábado (17) após colidir frontalmente com um ônibus de transporte coletivo, no setor Jardim Abaporu, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima de 33 anos, Leandro Rodrigues, pilotava a motocicleta na avenida Fireza, no sentido Vila Pedroso/Recanto das Minas Gerais e o ônibus seguia na pista contrária, quando...