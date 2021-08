Cidades Motociclista morre em acidente no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou a morte

Um motociclista de 29 anos morreu, na madrugada desta sexta-feira (20), na Avenida Marechal Rondon com Avenida Oeste, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. A Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) informou que a vítima trafegava pela Avenida Oeste, no sentido Centro, em alta velocidade, quando ao passar por uma curva perdeu o controle da direção. A motocicleta seguiu...