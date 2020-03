Cidades Motociclista morre em acidente no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia Condutor chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos

Um motociclista morreu em acidente de trânsito, na manhã desta quinta-feira (5), na Rua J-028, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. A vítima pilotava pela via quando um carro bateu contra a motocicleta. O carro passou por cima do motociclista. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferime...