Cidades Motociclista morre em acidente no Setor Bueno, em Goiânia Testemunha informou à Polícia Civil que a vítima desrespeitou o semáforo vermelho

Uma motociclista de 27 anos morreu na manhã deste sábado (16) em um acidente de trânsito, envolvendo também um carro de passeio, no cruzamento das Avenidas T-8 com a T-3, no setor Bueno, em Goiânia. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), o cruzamento tem sinalização semafórica e placas de velocidade de 50km/h para a Avenida T...