Motociclista morre em acidente no Jardim Guanabara, em Goiânia

Um motociclista morreu em um acidente na noite deste domingo (5) no Jardim Guanabara, em Goiânia. A vítima, A.C.S.C.F. de 29 anos, trafegava na Rua GB 27 no sentido bairro – centro quando próximo ao Condomínio Parque Ipê perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore, que estava no canteiro central da via. O rapaz sofreu diversos ferimentos e recebeu os pri...