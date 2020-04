Cidades Motociclista morre em acidente na GO-070, em Goiânia Vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, mas não resistiu

Um motociclista, de 52 anos, morreu na noite desta terça-feira (14), após colidir com a lateral de um carro, na GO-070, no Setor Vila Mutirão, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, os dois veículos seguiam no sentido Capital - Goianira, quando o carro saiu da rodovia pela via paralela à direita. O condutor do veículo de passeio não teria avistado o motociclista, que es...