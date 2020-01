Cidades Motociclista morre em acidente na GO-040, em Aparecida de Goiânia Vítima seguia sentido a Capital quando tentou fazer uma rotatória, mas perdeu o controle da direção do veículo e caiu

Um motociclista de 26 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira (15), após cair do veículo na GO-040, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. A vítima seguia sentido Goiânia quando tentou fazer uma rotatória, mas perdeu o controle da direção do veículo e caiu. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A pista ...