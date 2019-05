Vida Urbana Motociclista morre em acidente na BR-060, em Anápolis Condutor bateu em um carro e veio a óbito no local

Um motociclista morreu na tarde desta quinta-feira (2), depois de colidir com um carro no KM 97 da BR-060, em Anápolis, sentido Goiânia. O motorista do carro, um Fiesta, não ficou ferido. O condutor do automóvel não foi submetido ao teste do bafômetro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ainda segundo a PRF, a colisão foi transversal e, apesar...