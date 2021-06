Cidades Motociclista morre em acidente na Avenida Jamel Cecílio, em Goiânia Motocicleta foi arremessado para cima do canteiro central da via e a motocicleta foi arrastada pelo veículo por aproximadamente 40 metros

Um motociclista de 27 anos morreu em um acidente na manhã deste sábado (12), na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia. A vítima foi a óbito no local, antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo a Delegacia Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motociclista conduzia uma Honda CG 1250 pela Avenida E, quando no cruzamento com a Aven...