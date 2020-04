Cidades Motociclista morre em acidente em Santo Antônio do Descoberto Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Um motociclista morreu em um acidente, na manhã deste domingo (5), no KM-12 da BR-060, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. A vítima pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e caiu na rodovia. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A pista ficou totalmente interd...