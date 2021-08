Cidades Motociclista morre em acidente em cruzamento com falha de sinalização, na Vila Luciana, em Goiânia Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) foi acionada para atender à ocorrência

Um motociclista de 24 anos morreu na madrugada deste sábado (7) em acidente no cruzamento da Rua do Amianto com a Rua das Palmas, na Vila Luciana, em Goiânia, onde colidiu com outra moto conduzida por um homem de 36 anos. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) foi acionada para atender à ocorrência e informou que a sina...