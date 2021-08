Cidades Motociclista morre em acidente em cruzamento com falha de sinalização, na Vila Luciana Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) foi acionada para atender à ocorrência

Um motociclista de 24 anos morreu na madrugada deste sábado (7) em acidente no cruzamento da Rua do Amianto com a Rua das Palmas, na Vila Luciana, em Goiânia, onde colidiu com outra moto conduzida por um homem de 36 anos. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) foi acionada para atender à ocorrência e informou que sinali...