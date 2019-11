Cidades Motociclista morre eletrocutado ao tentar fugir da chuva e segurar em poste em Goiânia Para atravessar a Avenida 87, que no momento do acidente estava alagada, homem subiu com a moto no passeio e sofreu uma descarga elétrica ao segurar em estrutura metálica

Atualizada às 22:40 desta sexta-feira (15)* Um homem de 40 anos morreu eletrocutado ao se apoiar em um poste na Avenida 87, no Setor Sul, no final da tarde de ontem. A via em que estava com sua motocicleta estava alagada e, então, ele optou por continuar o caminho pela calçada, quando se apoiou em um poste de ferro do muro de um clube, usado para iluminar a calçad...