Cidades Motociclista morre eletrocutado ao tentar fugir da chuva e segurar em portão em Goiânia Para atravessar a Avenida 87, que no momento do acidente estava alagada, homem subiu com a moto no passeio e sofreu uma descarga elétrica ao segurar em uma barra de metal

Um homem de 40 anos morreu no começo da noite desta sexta-feira (15) na Avenida 87, no Setor Sul, em Goiânia, ao tentar fugir de um ponto de alagamento causado pela forte chuva que atingiu a capital neste feriado. A área é um dos pontos de alagamento conhecidos na cidade. O motociclista tentou desviar da água na via passando pela calçada. Nesse momento, ele seguro...