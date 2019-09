Cidades Motociclista morre e outro fica ferido após atropelamento por caminhão, em Goiânia Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o semáforo estava vermelho para o caminhoneiro, que teria invadido o cruzamento

Dois motociclistas foram atropelados por um caminhão no início da tarde desta segunda-feira (9), no encontro entre as avenidas Perimetral Norte e Goiás, em Goiânia, nas proximidades de um shopping center. Um deles morreu e o outro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o semáforo estava vermelho para o...