Um homem, de 21 anos, morreu e outro ficou ferido após caírem de uma motocicleta, na madrugada desta sexta-feira (20), na Rua Pascoal Trepício com a Avenida Anhanguera, no setor Leste Universitário, em Goiânia.

As vítimas seguiam sentido Centro quando o condutor da motocicleta, Wellington Matheus Pereira Xavier perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central e caíram. Com a força da queda, ele morreu na hora. O passageiro, identificado como Ytalo Braga Pereira, foi socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) com ferimentos graves.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) investiga as causas do acidente.