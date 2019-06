Cidades Motociclista morre e dois ficam feridos após acidente envolvendo 2 veículos, em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam nas motocicletas

Atualizada às 12h03. Uma colisão frontal sob o viaduto João Alves de Queiroz na confluência das Avenidas 85, S1 e T-63, no Setor Bueno, em Goiânia, no início da manhã desta segunda-feira (24) deixou uma vítima fatal e trouxe muita confusão para o tráfego da região. José Antônio Borba da Silva, 45 anos, que conduzia uma motocicleta no sentido bairro-centro morreu no loc...