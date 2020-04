Cidades Motociclista morre depois de bater contra poste na BR-153 Fatalidade ocorreu entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. De acordo com a PRF, vítima teria se desequilibrado

Um motociclista de 28 anos morreu no início da tarde deste domingo (12) depois de bater contra um poste de energia elétrica na BR-153, no quilômetro 4, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele teria se desequilibrado enquanto seguia para a região metropolitana da capital e batido no poste. Equipes da concessionária que co...