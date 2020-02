Cidades Motociclista morre atropelado por carreta na BR-364 O motorista da carreta fez o teste do bafômetro e não foi constatada embriaguez

Um motociclista morreu atropelado por uma carreta, na tarde de sábado (1), no km 386 da BR-364, em Santa Rita do Araguaia, no Norte de Goiás. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da carreta fez o teste do bafômetro e não foi constatada embriaguez. O caso será apurado para saber o que teria provocado o atropelado. Por conta do aciden...