Motociclista morre atropelado por caminhão no Setor Sul, em Goiânia

Um motociclista morreu no início da noite desta sexta-feira (16) após ser atropelado por um caminhão na Avenida 87, próximo à Praça do Cruzeiro, no Setor Sul. Cleuber Alberto de Sousa, de 54 anos, tentava ultrapassar o veículo quando foi fechado e se colidiu com o mesmo. Ele acabou caindo na pista e foi atropelado pelo caminhão, falecendo na hora. Após o acidente, o cami...