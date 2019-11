Cidades Motociclista morre atropelado por caminhão na BR-153, em Goiás Vítima pilotava o veículo quando bateu na lateral de um caminhão

Um motociclista de 22 anos morreu atropelado, na noite desta quinta-feira (28), no KM-609 da BR-153, em Itumbiara, na região Sul de Goiás. A vítima pilotava o veículo quando bateu na lateral de um caminhão. O condutor caiu da motocicleta e o veículo de carga passou por cima dele, que morreu no local. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e não foi consta...