Cidades Motociclista morre após ser atropelado por caminhão em Aparecida de Goiânia Homem, de 35 anos, chegou a ser atendido, mas não resistiu

Um motociclista, de 35 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão no final da tarde deste sábado (30), no anel viário do Setor Pampulha, em Aparecida de Goiânia. A Polícia Militar, que chegou primeiro ao local, acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro. Entretanto, a vítima não resistiu aos ferimen...