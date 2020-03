Cidades Motociclista morre após se chocar contra árvore na Avenida Independência, em Goiânia Acidente teria ocorrido após homem tentar desviar de galhos que estava na via e perder o controle. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele morreu antes de chegar ao hospital

Atualizado às 18h13 Um motociclista morreu após se chocar contra uma árvore na Avenida Independência, no Setor Leste Vila Nova, na capital, no início da tarde desta terça-feira (10). O acidente teria ocorrido após o homem tentar desviar de galhos de uma árvore e perder o controle. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, a vítima sofreu convulsões e ...