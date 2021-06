Cidades Motociclista morre após perder controle da direção em Goiânia Homem de 63 anos subiu na calçada e bateu em objetos que estavam encostados em muro

Um motociclista de 63 anos morreu na tarde desta sexta-feira (25) na Avenida Coronel Cosme, no Setor Vila Nova, em Goiânia. De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT), as informações e vestígios encontrados no local apontam que o homem conduzia uma mobilete sem placa pela rua no sentido Av. Independência/Av. Anhanguera (norte/sul), perdeu o controle da dir...