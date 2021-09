Cidades Motociclista morre após perder controle da direção e cair no Setor Moinho dos Ventos em Goiânia Dict busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a explicar o acidente

Um motociclista, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira, após perder o controle da direção e cair no canteiro central da Avenida Ville, no Setor Moinho dos Ventos, em Goiânia. De acordo com a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima seguia pelo Anel Viário no sentido GO-040/BR-060 quando perdeu o controle, subiu no cantei...