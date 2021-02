Cidades Motociclista morre após perder controle da direção e bater em meio-fio em Goiânia O Corpo de Bombeiros enviou equipe para o local, que constatou o óbito de Emanuel Moreira Silva

Um motociclista, de 21 anos, morreu na manhã deste sábado (13) na Rua Anjo Ismael, no Residencial Buena Vista III, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), em uma curva, Emanuel Moreira Silva Matos perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e caiu. Amigos que estariam em uma festa e teriam saído momentos antes ...