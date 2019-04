Vida Urbana Motociclista morre após perder controle da direção e bater em barreira metálica Goiânia De acordo com a Polícia Civil, o homem de 24 anos faleceu no local

Um motociclista de 24 anos morreu em um acidente, na madrugada desta terça-feira (16), na Rua José Jeremias Rodrigues, no Residencial Vale dos Sonhos, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), Daniel Alves Clemente de Jesus perdeu o controle da motocicleta, bateu em uma barreira de proteção de metal colocada na calçada pelo próprio morador da residência para proteção c...