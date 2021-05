Cidades Motociclista morre após desviar de escada que caiu do teto de um carro em Aparecida de Goiânia Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (7) após condutor desviar de escada que caiu de um carro na via

O motociclista Franciel Brandão Novaes, de 23 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (7), após perder o controle da moto e colidir contra um caminhão na GO-040 no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. O condutor transitava no sentido Aparecida de Goiânia/Goiânia pela faixa da esquerda e à frente dele, um carro transportava uma escada no teto. Quando o objeto caiu, o...