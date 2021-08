Cidades Motociclista morre após colidir contra carro em Goiânia Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Uma motociclista de 31 anos morreu na noite desta terça-feira (17) após bater contra um carro no cruzamento da Rua FV-2, Residencial Fortevile, com a Rua RV-10, no Residencial Rio Verde, em Goiânia. O acidente foi por volta das 21 horas. A Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) informou que Christiane Martins Cavalcante estava cruzando a Rua RV 10, que tem uma fa...