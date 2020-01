Cidades Motociclista morre após colidir com outro veículo na GO-462 Homem, de 37 anos, dirigia uma moto vermelha que entrou na rodovia e acabou batendo em uma moto azul que seguia sentido Nova Veneza-Goiânia

Um motociclista morreu, após um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (26). O homem, de 37 anos, dirigia uma moto vermelha que entrou na rodovia GO-462 e acabou batendo em uma moto azul que seguia sentido Nova Veneza-Goiânia. Com a força do impacto, um dos veículos invadiu a contramão e parou do lado contrário da pista. O condutor da moto azul teve fratur...