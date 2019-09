Um motociclista morreu após batida entre duas motos na manhã desta sexta-feira (20), na Rua 4 com a Avenida Tocantins, no Setor Central, em Goiânia. Uma das vítimas chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), mas não resistiu aos ferimentos, e o outro motociclista que sofreu fraturas na mão, foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Segundo informações da equipe do Samu, o motociclista que morreu estava passando em um cruzamento, quando o segundo colidiu na lateral deste. A rua foi interditada e uma equipe da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) vai apurar as causas do acidente. A via já foi liberada para o trafego.

(Raunner Vinícius é estagiário da GJC em convênio com a PUC-GO)