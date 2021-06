Cidades Motociclista morre após colidir com carro que aguardava semáforo na Perimetral Norte, em Goiânia João Paulo Rodrigues, de 34 anos, chegou a ser atendido por equipes do Corpo de Bombeiros mas não resistiu e faleceu no local

Um motociclista morreu durante a madrugada deste domingo (13) após colidir com a traseira de um carro na Avenida Perimetral Norte, no setor Goiânia 2, na capital. João Paulo Rodrigues, de 34 anos, chegou a ser atendido por equipes do Corpo de Bombeiros mas não resistiu e faleceu no local. De acordo com informações preliminares, o carro estava parado espera...