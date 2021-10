Cidades Motociclista morre após colidir com carro em cruzamento no Setor Bueno, em Goiânia De acordo com informações da Delegacia de Crimes de Trânsito, o acidente aconteceu em um local com boa sinalização semafórica

Um motociclista de 26 anos morreu durante a madrugada desta segunda-feira (11) após se envolver em um acidente no cruzamento das Avenidas T-2 e T-7, no Setor Bueno, em Goiânia. Marcos Vinicius Lima da Silva colidiu com um carro, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. De acordo com informações da Delegacia de Crimes de Trânsito, o acidente aconte...