Cidades Motociclista morre após colidir com caminhão em Itumbiara Homem, que não teve a identidade revelada pela Polícia Rodoviária Federal, chegou a ser atendido pelo Samu, mas não resistiu ao impacto

Um motociclista, que não teve a identidade revelada, morreu após colidir com uma carreta no quilômetro 135 da BR-452, no município de Itumbiara, Região Sul do Estado de Goiás. O acidente ocorreu por volta das 21h30 desta sexta-feira (17), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motociclista ia em direção a Rio Verde, na Região Sudoeste, quando colidiu frontalmente c...