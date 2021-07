Um motociclista, de 28 anos, morreu após colidir contra a parte traseira de um caminhão, que estava estacionado do lado direito da BR-060, na altura do quilômetro 24, no sentido Guapo – Goiânia.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) informou que o motorista do caminhão estava dormindo dentro da cabine e contou que apenas sentiu o impacto. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada para o local e constatou a morte do motociclista.

O caminhoneiro fez teste de bafômetro e o resultado foi negativo. Ainda de acordo com a Dict, a iluminação pública no local é ruim.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Técnico-Científica também foram enviadas para o local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).