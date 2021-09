Cidades Motociclista morre após bater em porta de carro, cair e ser atropelado por um ônibus em Goiânia O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito no local

Um motociclista de 39 anos morreu na manhã desta quinta-feira (9), após envolver-se em um acidente no Setor Rio Formoso, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Trânsito de Goiânia (Dict), a vítima seguia pela Rua Miguel do Carmo quando bateu na porta de um veículo que havia estacionado à direita da pista. Com o impacto, o homem caiu e foi atropelado por um ô...