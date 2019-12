Cidades Motociclista morre após bater em barreira que interdita ponte do setor Recreio Panorama, em Goiânia Moradores afirmaram às autoridades que o local conta com sinalização e iluminação ruins, o que pode ter contribuído para a colisão

Atualizada às 10h15 de 24/12/2019 Na noite dessa segunda-feira (23), um motociclista morreu ao colidir contra a barreira da ponte do córrego Caveirinha, na Avenida C, no setor Recreio Panorama, em Goiânia, interditada desde a tarde do último dia 13, quando a estrutura do local sofreu danos após chuvas intensas. Segundo a Polícia Civil (PC), Rafael Jonas Pereira D...