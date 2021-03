Cidades Motociclista morre após bater em árvore, no Jardim Serra Azul I, em Goiânia Segundo a Dict, um dos pneus da moto estourou e o homem perdeu o controle do veículo

Um motociclista morreu na noite deste sábado (6) após bater em uma árvore. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), Antônio Francisco Batista, 48 anos, conduzia sua moto pela Avenida Leste Oeste, no Jardim Serra Azul I, em Goiânia, quando um dos pneus do veículo estourou. Ainda segundo a Dict, a vítima perdeu o contro...