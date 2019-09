Cidades Motociclista morre após bater contra poste, no Setor Faiçalville, em Goiânia Acidente aconteceu na tarde deste domingo (8)

Um motociclista morreu na tarde deste domingo (8), após perder o controle do veículo e bater contra um poste de energia elétrica, no Setor Faiçalville, em Goiânia. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), Diego Ferreira Cintra, 29 anos, conduzia a moto pela Avenida Madrid, sentido Avenida Rio Verde, quando perdeu o controle d...