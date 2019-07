Cidades Motociclista morre após bater contra muro de residência no Jardim América, em Goiânia Vítima teria perdido o controle do veículo e bateu na estrutura da residência, informou o Corpo de Bombeiros

Samuel Tavares de Souza de 33 anos morreu após bater no muro de uma casa, na madrugada desta quarta-feira (3), na Avenida C-6, no Jardim América, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teria perdido o controle do veículo e colidiu na estrutura da residência. Com o impacto, o motociclista foi arremessado em uma árvore, que estava caída no jardim. A vítima...