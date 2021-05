Cidades Motociclista morre após bater contra carro na Vila Pompéia, em Goiânia Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem morreu no local

Atualizada às 12h16. Um motociclista de 41 anos morreu após bater contra um carro, na noite desta quarta-feira (26), na GO-080, quilômetro dois, na Vila Pompéia, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o motorista do carro seguia pela Rua do Paraíso sentido GO, quando teria avançado o sinal vermelho no cruzamento...