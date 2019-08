Cidades Motociclista morre após bater contra caminhão em Goiânia Segundo informações preliminares, após bater a vítima se desequilibrou e caiu debaixo do veículo

Uma motociclista, ainda não identificada, morreu em um acidente, na manhã desta segunda-feira (19), na Avenida Perimetral, no Jardim Nova Esperança, em Goiânia, próximo ao estacionamento do atacadista. Segundo informações preliminares, a vítima bateu em um caminhão, se desequilibrou e caiu debaixo do veículo. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendi...