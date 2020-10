Cidades Motociclista morre após bater contra caminhão Fernando Silva Faria, seguia sentido Marzagão, quando invadiu a pista contrária e aconteceu o acidente

Um jovem de 25 anos morreu em um acidente, no quilômetro 54 da GO-139, em Caldas Novas, no Sul de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), testemunhas relataram que a motocicleta conduzida por Fernando Silva Faria, seguia sentido Marzagão, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão. O rapaz morreu na hora. O condutor do caminh...