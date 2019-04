Vida Urbana Motociclista morre após acidente no setor Jardim Mariliza, em Goiânia Segundo a Polícia Civil, a vítima seguia sentido GO-020 quando perdeu o controle do veículo e caiu em uma rotatória

Um homem de 62 anos morreu, na noite deste domingo (7), após cair de motocicleta na Avenida Diógenes Dolival, no setor Jardim Mariliza, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), Marco Antônio Gil Ortega seguia sentido GO-020 quando perdeu o controle do veículo e caiu em uma rotatória. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso será invest...