Cidades Motociclista morre após acidente na BR-153, em Goiânia Após colisão, condutor caiu e bateu a cabeça no chão

Atualizada às 10h45. Um motociclista de 32 anos morreu em um acidente, na manhã desta terça-feira (16), na BR-153, no setor Morais, em Goiânia. O motociclista colidiu contra um caminhão, caiu da Yamaha YBR 125 Factor, com placa de Senador Canedo, e bateu a cabeça no chão. O homem chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros no lo...